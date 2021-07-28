Диетолог назвала напитки, которые не следует пить на завтрак

Москва, 28 июля. Есть несколько напитков, употребление которых на голодный желудок может грозить серьезным дискомфортом для человека. Список озвучила врач-диетолог Анна Белоусова.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметила, что утром желудок «готов переварить практически все», но не все для него полезно. В частности, не стоит злоупотреблять острыми приправами. К примеру, бутерброд с горчицей, конечно, взбодрит, но «это прямая дорога к гастриту». Не желательно натощак пить кофе, особенно крепкий или растворимый.

«Кофеин подавляет аппетит. Если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то завтрак уже не нужен — так кажется нашему организму. Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже нестрашно», — уточнила Белоусова.

А вот от сладких газировок с утра лучше отказаться совсем. Сначала употребление сладкой газированной воды спровоцирует изжогу, отрыжку и икоту, а после может стать причиной гастрита и язвы.

Ранее специалисты Роскачества перечислили не всем известные факты о кофе. В частности, по их словам, многочисленные исследования показали, что кофе не только полезен для печени, но еще и снижает риск возникновения инфаркта и рака кишечника. Кроме того, этот напиток способен уменьшить боль, вызванную спортивными тренировками.

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