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Диетолог назвала напитки, которые не следует пить на завтрак
Общество
Диетолог назвала напитки, которые не следует пить на завтрак
pixabay.com

Москва, 28 июля. Есть несколько напитков, употребление которых на голодный желудок может грозить серьезным дискомфортом для человека. Список озвучила врач-диетолог Анна Белоусова. 

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметила, что утром желудок «готов переварить практически все», но не все для него полезно. В частности, не стоит злоупотреблять острыми приправами. К примеру, бутерброд с горчицей, конечно, взбодрит, но «это прямая дорога к гастриту». Не желательно натощак пить кофе, особенно крепкий или растворимый.

«Кофеин подавляет аппетит. Если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то завтрак уже не нужен — так кажется нашему организму. Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже нестрашно», — уточнила Белоусова.

А вот от сладких газировок с утра лучше отказаться совсем. Сначала употребление сладкой газированной воды спровоцирует изжогу, отрыжку и икоту, а после может стать причиной гастрита и язвы.

Ранее специалисты Роскачества перечислили не всем известные факты о кофе. В частности, по их словам, многочисленные исследования показали, что кофе не только полезен для печени, но еще и снижает риск возникновения инфаркта и рака кишечника. Кроме того, этот напиток способен уменьшить боль, вызванную спортивными тренировками.

Читайте также: Что такое хронический гастрит и как его лечить: задаем вопросы доктору.

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