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«Боже, какой ад»: США унизили Зеленского встречей с Тихановской
Политика
«Боже, какой ад»: США унизили Зеленского встречей с Тихановской
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 28 июля. Президент Украины Владимир Зеленский явно проигрывает состязание за внимание Вашингтона. Главу государства унизили одной встречей.

В среду стало известно, что президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме. Тихановская попросила Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

При этом украинский оппозиционный блогер Ольга Шарий обратила внимание, что для Байдена Тихановская, которая даже не является президентом, оказалась важнее Зеленского, который уже некоторое время безуспешно добивается личной встречи с главой Белого дома. Возможно, украинского президента примут в Вашингтоне в конце августа, то есть спустя восемь месяцев после инаугурации Байдена.

«Боже, какой ад. Хотя смешно», — написала Шарий в своем Telegram-канале.

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Это новый формат консультативных и координационных мер, инициированных украинской стороной для повышения эффективности международного реагирования на ситуацию с Крымом, а также для оказания давления на Россию. Киев направил приглашения нескольким западным странам, включая США, Великобританию и Канаду. Однако Байден отказался принимать участие в мероприятии. Пресс-секретарь президента Украины уклончиво прокомментировал решение главы Белого дома, заявив, что Украина рада участию любой страны в саммите, независимо от того, кем та будет представлена.

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украина сша зеленский байден Тихановская
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