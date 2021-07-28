Кризис в Боснии набирает обороты — Республика Сербская может провозгласить независимость

Политический кризис в Боснии и Герцеговине с каждым днем становится все более напряженным. После введения изменений в Уголовный кодекс Федерации БиГ, внесенных Высоким представителем Валентином Инцко, власти Республики Сербской идут на ответные меры. Новый закон вызвал жесткую реакцию сербов, так как он предполагает наказание всем лицам за отказ в признании геноцида, который якобы произошел против мирного мусульманского населения страны в период 1992-1995 годов. Спорный закон вступит в силу до конца этой недели.

Федеральное агентство новостей /

26 июля представители всех парламентских партий Республики Сербской договорились о том, что сербы в учреждениях Боснии и Герцеговины, то есть в Президиуме, Совете министров и парламенте, временно не участвуют в принятии решений.

Фактически это означает, что сербские представители не будут отказываться от занимаемых должностей, но они не будут также и участвовать в работе учреждений до тех пор, пока закон, инициатором которого выступил Инцко, не будет отменен. В частности, одно из заседаний парламента уже было отменено — по причине его бойкота со стороны сербских депутатов.

«Никто не снимается с должностей, но нет условий для работы в Совете министров, Президиуме и парламенте», — сказал спикер парламента РС Неделько Чубрилович.

Милорад Додик заявил, что решение уходящего Высокого представителя Валентина Инцко было отклонено в РС как неприемлемое и недействительное. А любое навязывание решений со стороны представителя на уровне Сараево и сама возможность сотрудничества с ним отклоняется, так как данная должность является на данный момент незаконной. Это связано с тем, что назначенный вместо Инцко Кристиан Шмидт не был избран в соответствии со всеми процедурами. Тем не менее политик вступит в свою должность уже в начале августа.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, партийные лидеры РС договорились об одном из законодательных изменений, которое также будет предусматривать тюремное заключение для всех, кто называет Республику Сербскую или сербский народ виновным в геноциде. Оно будет предложено путем внесения изменений в Уголовный кодекс РС на заседании парламента энтитета в пятницу, 30 июля. Данное решение опирается на итоги исследований нескольких международных независимых комиссий, которые официально подтвердили, что ни одно военное преступление, совершенное во время боснийского конфликта, не может быть квалифицировано, как геноцид.

Федеральное агентство новостей /

При этом член Президиума ФБиГ от мусульманской части населения Бакир Изетбегович назвал решение сербов «слишком жесткой реакцией».

«Не надо подливать масла в огонь. Высокий представитель останется, боннские полномочия сохранятся, институты заработают снова, и чем скорее, тем лучше», — сказал Изетбегович и выразил надежду, что после всего этого опыта все будут «умнее, более взвешеннее и лучше поймут друг друга».

Представитель Республики Сербской в Вашингтоне Обрад Кесич заявил, что ни Брюссель, ни Вашингтон не поддерживают нарушение Дейтонского соглашения со стороны Инцко.

«Я настроен оптимистично, потому что я вижу реакцию Вашингтона и Брюсселя — нет решимости поддержать Инцко в его нарушении Дейтонского соглашения», — сказал Кесич.

Политик также добавил, что он надеется, что Вашингтон и Брюссель окажут давление на Высокого представителя с целью отказа от радикализации и эскалации конфликта, и для отмены этого антисербского решения. По мнению Кесича, РС имеет право защищать себя и граждан, потому что данный закон — прямой удар по ним и путь к криминализации.

«Я надеюсь, что все шаги, которые предпринимаются в данной ситуации в РС, где существует гармония между оппозицией и правящими партиями, приведут к быстрому завершению кризиса, позволяющему отменить пагубное решение, которое ставит под угрозу будущее БиГ», — объявил Кесич.

В офисе Высокого представителя также отреагировали на ситуацию. В одном из комментариев для европейских СМИ было сказано, что любые действия политических партий, которые парализовали бы институты БиГ, были бы шагом в неверном направлении и «медвежьей услугой» гражданам страны.

«Управление Высокого представителя ожидает, что все политические партии будут уважать Конституцию БиГ и обеспечивать бесперебойное функционирование государственных институтов и осуществление их конституционных и юридических полномочий», — объявили у Высокого представителя.

Кроме того, Валентин Инцко заявил: по его мнению, позиция, занятая международным сообществом более десяти лет назад по продвижению автономии в БиГ, не привела к желаемому единству в стране, отчасти потому, что политические лидеры этого государства были «неискренни».

По словам политика, западным державам, особенно Европейскому союзу, необходимо подойти к процессу примирения в БиГ с новым, «более жестким» подходом, так как отношение к этому государству у международного сообщества в последнее десятилетие было «ошибочным».

«Когда говорят о европейских ценностях, это иногда просто пустая история. Например, когда речь идет о верховенстве закона. Никто из политиков не воспринимает это всерьез», — сказал Инцко, добавив, что «большинство местных политиков не хочет верховенства закона».

«Новый подход должен быть более прописанным, жестким и безотлагательным», — подчеркнул Высокий представитель.

Инцко также предупредил о растущем влиянии Китая и России, добавив, что у Запада «осталось не так много времени».

«Я бы очень просил Евросоюз придать этому вопросу срочность, потому что люди не могут ждать вечно. Перспектива (членства в ЕС. — Прим. ФАН) слишком далека. Ситуация на местах не улучшается», — подчеркнул политик.

Однако жесткие меры ведут только к усилению кризиса в государстве, которое трещит по швам. Об этом корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах рассказал политолог из Республики Сербской, профессор Милош Шолайя.

Федеральное агентство новостей /

«Скорее всего, Республика Сербская продолжит начатое и не изменит своей позиции. Уже на ближайшей сессии парламента будет обсуждаться бойкот работы органов власти БиГ. Это в первую очередь парламент, Президиум и Совет министров, где присутствуют представители боснийских сербов. Посмотрим, к чему в итоге это приведет и даст ли необходимый для нас результат. Однако я не думаю, что ситуация в стране обострится до такого, что произойдет отделение сербов как энтитета. На данный момент это невозможно. Но сам по себе этот бойкот создает огромный политический кризис в государстве — пожалуй, самый большой с момента подписания Дейтонских соглашений», — пояснил эксперт.

Профессор факультета политических наук также отметил, что несмотря на обострение противоречий в государстве, говорить о возможном вооруженном конфликте между сербами, бошняками и хорватами не стоит.

«Война была достаточно давно, и она показала, что с помощью силы здесь не получается ничего решить. Мы видим это и сегодня. Есть конфликты в обществе, в политической среде, но вооруженным конфликтом не могут ничего исправить, и это осознают все стороны. А главное — ни у одной из них нет не материальных, ни человеческих ресурсов, а главное — и нет желания сегодня развязать конфликт. Возможно, что некие силы извне, из некоторых зарубежных стран захотели бы инициировать войну в БиГ, но и этого желания особого я не вижу. Поэтому война маловероятна», — подчеркнул Шолайя.

Эксперт по международным отношениям и безопасности также отметил, что бошняков продолжает поддерживать Запад, в отличие от сербской части населения. У последней только один заступник в регионе — официальный Белград. По мнению профессора, Высоким представителем руководят из ЕС и международных организаций, которые отстаивают свои интересы в этом государстве, а подпись Инцко — не более, чем формальность.