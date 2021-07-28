ВОЗ: обнаруженный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности

Женева, 28 июля. Разновидность коронавируса АТ.1, выявленная в начале 2021 года в России, не является опасностью в глобальном масштабе. Такое заявление сделали в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Именно на таком основании АТ.1 был исключен из перечня штаммов, в отношении которых ведется эпидемиологическое наблюдение. Организация также отметила, что этот список может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дельта-штамм «доминирующим» во всем мире. Специалисты считают, что «Дельта» продолжит распространяться на территории всех стран, вытесняя прочие разновидности COVID-19.