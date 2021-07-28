Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер на 73-м году жизни

Хьюстон, 28 июля. Музыкант рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет в своем доме. О смерти бас-гитариста сообщили другие участники коллектива.

Хилл был найден мертвым в своей спальне в Хьюстоне. Как сообщили близкие музыканта, он скончался во сне. Коллеги Хилла заявили, что эта новость крайне их опечалила.

«Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава», — написали в своих социальных сетях фронтмен группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

При этом раньше сообщалось, что музыкант получил серьезную травму бедра. Инцидент произошел на прошлой неделе. Однако пока неизвестно, если связь между травмированием и смертью рок-звезды.

День назад поклонники рок-музыки в очередной раз были шокированы. Ушел из жизни бывший барабанщик Slipknot Джои Джордисон. Причины его смерти также пока не раскрываются.