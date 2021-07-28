Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 23:40
23:34
Общество
Госсекретарь США Блинкен поддержал новые исследования происхождения COVID-19
23:13
Общество
Диетолог назвала напитки, которые не следует пить на завтрак
22:55
Армия
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии
22:55
Общество
ВОЗ: обнаруженный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности
22:52
Общество
Историю ВОВ в новом свете могут раскрыть находки из Аджимушкайских каменоломен Крыма
22:51
Весь мир
Кризис в Боснии набирает обороты — Республика Сербская может провозгласить независимость
22:47
Политика
«Боже, какой ад»: США унизили Зеленского встречей с Тихановской
22:36
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
22:22
Общество
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер на 73-м году жизни
22:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»
Все новости

Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии
Армия
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Дамаск, 28 июля. Комплексом «Панцирь-С» из состава сил ПВО Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Об этом рассказал зампред ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Беспилотное летательное средство было запущено в воздух боевиками незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Кафер-Каттар в Идлибе. Силами сирийских подразделений ПВО в провинции Хама был обнаружен и ликвидирован вражеский беспилотник. В уничтожении БПЛА был задействован самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С».

Ранее системы ПВО Сирии отразили ракетный удар израильских ВВС в провинции Дамаск. В атаке участвовали два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии
Сирия боевики панцирь-с пво
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru