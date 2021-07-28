Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии

Дамаск, 28 июля. Комплексом «Панцирь-С» из состава сил ПВО Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. Об этом рассказал зампред ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Беспилотное летательное средство было запущено в воздух боевиками незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Кафер-Каттар в Идлибе. Силами сирийских подразделений ПВО в провинции Хама был обнаружен и ликвидирован вражеский беспилотник. В уничтожении БПЛА был задействован самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С».

Ранее системы ПВО Сирии отразили ракетный удар израильских ВВС в провинции Дамаск. В атаке участвовали два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля.