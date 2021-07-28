Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»

Москва, 28 июля. Экс-солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова уверена, что продюсеры «Дома-2» пригласили в проект Давида Манукяна ради мести Ольге Бузовой.

Орлова рассказала, что исполнительница хита «Мало половин» не хотела покидать проект, который она называла вторым домом. Однако по непонятным причинам Бузова объявила об уходе прямо в день съемки. Продюсеров «Дома-2» сильно разозлило поведение звезды, поэтому то они и пригласили на место ведущего ее экс-возлюбленного, рэпера Давида Манукяна.

«Думаю, что Даву привели на проект, так как что сочли, что Оля некрасиво ушла», — заявила Орлова на YouTube-канале Fametime TV с Лаурой Джугелией.

Сама экс-участница группы «Блестящие» узнала о кадровых перестановка из соцсетей. Во время отпуска ведущая листала ленту в Instagram, где и наткнулась на пост Манукяна. По словам Орловой, она и другие члены съемочной группы оказались в неловкой ситуации — никто не хотел стать для Бузовой гонцом, приносящим плохие известия.

«Что я могла ей написать тогда? Мы все оказались в неудобной ситуации. Что мне надо было сделать? Отказаться от работы?» — недоумевает Ольга Орлова.

В итоге певица решила, что все переметнулись на сторону ее экс-возлюбленного, поэтому и отписалась в Instagram от своих бывших коллег по «Дому-2». Под горячую руку Бузовой попали Ксения Бородина, Влад Кадони, Андрей Черкасов и многие другие, с кем еще недавно звезда очень тепло общалась.

Эмоциональнее всех на «отписку» отреагировал Кадони. Телеведущий и шоумен обратился к Бузовой и обвинил ее в лицемерии. Демонстративное решение артистки стало тяжелым ударом для шоумена.