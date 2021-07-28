Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 23:40
23:34
Общество
Госсекретарь США Блинкен поддержал новые исследования происхождения COVID-19
23:13
Общество
Диетолог назвала напитки, которые не следует пить на завтрак
22:55
Армия
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил БПЛА боевиков в Сирии
22:55
Общество
ВОЗ: обнаруженный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности
22:52
Общество
Историю ВОВ в новом свете могут раскрыть находки из Аджимушкайских каменоломен Крыма
22:51
Весь мир
Кризис в Боснии набирает обороты — Республика Сербская может провозгласить независимость
22:47
Политика
«Боже, какой ад»: США унизили Зеленского встречей с Тихановской
22:36
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
22:22
Общество
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер на 73-м году жизни
22:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»
Все новости

Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов

  /   Обновлено: 28 июля 2021 22:03
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 28 июля. Новоиспеченный супруг актрисы Анастасии Макеевой считает, что оставил экс-супруге Светлане достаточно денег, а поэтому не должен платить алименты на детей.

Известная актриса театра и кино Анастасия Макеева закрутила роман с бизнесменом-строителем Романом Мальковым, когда тот был еще женат. Ради отношения со звездой мужчина бросил свою супругу Светлану с четырьмя детьми. После громкого развода старший сын Малькова перебрался в Москву к отцу, который счастливо проживает в доме Анастасии Макеевой.

Светлана долгое время пыталась мирно решить вопрос об алиментах на трех детей, оставшихся с ней. Однако позже женщине все же пришлось обратиться в суд. Согласно судебному решению, Мальков должен выплачивать по 230 евро (примерно 20 тысяч рублей) на каждого ребенка. Однако бизнесмену это сумма показалась слишком завышенной. Он подал встречный иск с требованием снизить выплаты до 80 евро.

Через какое-то время он вообще опубликовал в Instagram-аккаунте гневный пост, где заявил, что оставил экс-супруге больше 20 тысяч евро и больше никаких денег ей не должен. На днях Светлана подтвердила, что до сих пор не может получить ни копейки с бывшего мужа. Скоро состоится уже пятое заседание по вопросу алиментов.

Однако в суд Светлана Малькова подала не только на нерадивого бывшего мужа. Привлечь к ответственности она хочет и Анастасию Макееву. Женщина призналась, что написала уже восемь заявлений на известную актрису.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов
суд развод отношения алименты макеева мальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru