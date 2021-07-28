Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов

Москва, 28 июля. Новоиспеченный супруг актрисы Анастасии Макеевой считает, что оставил экс-супруге Светлане достаточно денег, а поэтому не должен платить алименты на детей.

Известная актриса театра и кино Анастасия Макеева закрутила роман с бизнесменом-строителем Романом Мальковым, когда тот был еще женат. Ради отношения со звездой мужчина бросил свою супругу Светлану с четырьмя детьми. После громкого развода старший сын Малькова перебрался в Москву к отцу, который счастливо проживает в доме Анастасии Макеевой.

Светлана долгое время пыталась мирно решить вопрос об алиментах на трех детей, оставшихся с ней. Однако позже женщине все же пришлось обратиться в суд. Согласно судебному решению, Мальков должен выплачивать по 230 евро (примерно 20 тысяч рублей) на каждого ребенка. Однако бизнесмену это сумма показалась слишком завышенной. Он подал встречный иск с требованием снизить выплаты до 80 евро.

Через какое-то время он вообще опубликовал в Instagram-аккаунте гневный пост, где заявил, что оставил экс-супруге больше 20 тысяч евро и больше никаких денег ей не должен. На днях Светлана подтвердила, что до сих пор не может получить ни копейки с бывшего мужа. Скоро состоится уже пятое заседание по вопросу алиментов.

Однако в суд Светлана Малькова подала не только на нерадивого бывшего мужа. Привлечь к ответственности она хочет и Анастасию Макееву. Женщина призналась, что написала уже восемь заявлений на известную актрису.