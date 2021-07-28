Фигуристка Медведева рассказала, почему никогда не даст автограф в ресторане

Москва, 28 июля. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что не любит, когда поклонники преследуют ее в публичных местах.

По мнению Медведевой, в кафе и ресторанах есть некий флер интимности. И потому воспитанные люди не должны в этот момент просить дать им автограф или сделать совместное фото.

«Надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы», — пояснила она в интервью Teleprogramma.pro.

Фигуристка добавила, что ей неловко общаться с людьми «с набитым ртом». Сама она тоже никогда не подойдет к человеку, сосредоточенному на приеме пищи. А вот на улице или будучи на прогулке в компании друзей Медведева не откажет и с удовольствием сфотографируется с фанатами.

Ранее российская фигуристка отказалась от поездки на Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса. Японские фанаты Медведевой очень расстроились, что не увидят ее среди гостей соревнований.