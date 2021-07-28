Бритни Спирс выбрала себе нового опекуна вместо тирана-отца

Лос-Анджелес, 28 июля. Американская поп-дива Бритни Спирс настроена на серьезную борьбу за свою свободу. Она пытается лишить своего отца Джеймса статуса официального опекуна.

В конце июня в Лос-Анджелесе состоялось слушание по иску Бритни Спирс. Суд решил оставить ее отца Джеймса в статусе официального опекуна, несмотря на слова певицы о его многолетней тирании. Артистка не хочет мириться с подобным исходом: она уже нашла нового адвоката, который будет отстаивать ее интересы в суде. Бритни Спирс не раз отмечала, что не выступает против опекунства, а просто требует назначить ей другого официального представителя.

Звезда уже подыскала замену отцу. В новом иске значится, что поп-дива просит передать все опекунские полномочия финансисту компании Certified Strategies Inc. Джейсону Рубину. Именно ему Бритни Спирс готова доверить свое состояние, которое оценивается в 58 миллионов долларов. Второе заседание по делу певицы состоится 13 декабря, сообщает издание People. Миллионы фанатов по всему миру, а также коллеги Бритни Спирс надеются, что суд вынесет вердикт в ее пользу.

Многих поразило, почему Джеймса сразу же не лишили статуса опекуна после шокирующей речи певицы. На первом заседании звезда рассказала, что ее насильно заставляют пить противозачаточные средства. Она призналась, что настолько подавлена, что каждый день плачет от того кошмара, в котором ей приходится жить. Слова Бритни Спирс подтвердил ее бывший телохранитель Фернандо Флорес. Он заявил, что здоровье поп-дивы пошатнулось из-за сильнодействующих препаратов, которые ее заставляли пить раз в неделю.