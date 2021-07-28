Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Москва, 28 июля. Ушел из жизни Олег Бакланов — последний член ГКЧП, пытавшегося захватить власть в СССР во время августовского путча. Печальную весть сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Бакланов скончался в возрасте 89 лет. Он также являлся куратором проекта челнока «Буран». Глава госкорпорации «Роскосмос» выразил соболезнования родным Олега Бакланова в связи с утратой близкого человека.

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — поделился Рогозин в соцсети.

Недавно также стало известно о смерти известного кинорежиссера Владимира Меньшова. Легенда отечественного кинематографа скончался на 82-м году жизни.