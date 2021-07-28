Актриса Дарья Мороз подружилась с «любовницей» бывшего мужа

Москва, 28 июля. Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз рассказала о своей дружбе с продюсером Ириной Сосновой, которую называли любовницей режиссера Константина Богомолова.

Актриса рассказала, что очень настороженно отнеслась к Ирине Сосновой, когда в первый раз пришла на пробы «Содержанок». Но позднее она получше узнала продюсера, и та стала ей лучшим другом и верным соратником.

«Знала ли я, что Ира — один из самых профессиональных, безумных (в хорошем смысле), верных и веселых людей в моей жизни?» — написала артистка в Instagram.

Мороз поблагодарила Сосновую за помощь в осуществлении своей мечты поработать продюсером. Теперь она обязана своей подруге «по гроб жизни», отметила актриса. Звезда кино добавила, что очень ценит эти отношения и при необходимости даже «порвет всех за Иру».

На публикацию отреагировала Софья Эрнст, которая тоже снималась в «Содержанках». Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста заметила, что Сосновую любят все, но Дарья Мороз сказала о ней лучше других.

Ранее актриса показала снимок с дочерью от Константина Богомолова Аней. Девочка растет копией своего звездного отца, но при этом похожа и на маму.