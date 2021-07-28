В офисе Зеленского спокойно восприняли отказ Байдена от участия в украинском саммите

Киев, 28 июля. Украина рада участию любой страны в саммите «Крымская платформа», независимо от того, кем та будет представлена, сообщил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь отметил, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского спокойно отреагировали на информацию о том, что американский лидер Джо Байден не примет участие в мероприятии.

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Это новый формат консультативных и координационных мер, инициированных украинской стороной для повышения эффективности международного реагирования ситуацию с Крымом, а также для оказания давления на Россию. Киев направил приглашения нескольким западным странам, включая США, Великобританию и Канаду.

«Пять лет эта тема не поднималась вообще, и мы ее фактически сдвигаем с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады. Для нас самое главное, чтобы страна там была представлена», — заявил Никифоров.

Крым вернулся в состав России в 2014 году. Тогда состоялся референдум, большинство участников которого проголосовали за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.

Ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал, что вице-президент США Камала Харрис тоже не посетит «Крымскую платформу». По его словам, Соединенные Штаты на мероприятии будут представлять члены правительства.