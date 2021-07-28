Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ в Донбассе

Киев, 28 июля. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника Генштаба ВСУ в Донбассе Сергея Корнейчука и назначил Сергея Шаптала новым главой штаба.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте офиса президента Украины. Гарант также уволил Владимира Кравченко с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.

Зеленский ранее снял с поста главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака. Теперь его обязанности будет исполнять генерал Валерий Залужный, который был главой оперативного командования «Север».