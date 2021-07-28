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Военкор Стешин заявил о крупной геополитической победе России на Западе
Политика
Военкор Стешин заявил о крупной геополитической победе России на Западе
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Москва, 28 июля. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» доказывает, что Россия одержала крупную геополитическую победу на Западе, сообщил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Газопровод «Северный поток — 2» уже завершен на 99%. США и Германия заключили соглашение по «СП-2», согласно которому ФРГ взяла на себя обязанность повлиять на продление договора между РФ и Украиной о транзите газа после 2024 года.

Однако украинский политолог Дмитрий Корнейчук не торопится радоваться этому соглашению. Эксперт высказал мнение, что Киев в любом случае столкнется с сильным дефицитом природного газа, как только газопровод «Северный поток —2» будет введен в эксплуатацию. Перспективы Украины в такой ситуации довольно печальны, отметил эксперт.

«Или мы чуть ли не на коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа <…>, или мы просто останемся без газа», — заявил Корнейчук.

Военкор Дмитрий Стешин прокомментировал заявление украинского политолога. По его мнению, слова эксперта доказывают, что президент России Владимир Путин одержал крупную геополитическую победу.

«Путин опять всех переиграл», — подчеркнул Стешин.

Ранее сообщалось, что украинцам предрекли острый дефицит газа в ближайшие годы. По мнению специалиста, население нагло обманывают по вопросу газоснабжения.

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Все новости / Политика / Военкор Стешин заявил о крупной геополитической победе России на Западе
украина россия северный поток - 2
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