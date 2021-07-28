Московский «Спартак» в ближайшее время может приобрести Йосипа Юрановича

Москва, 28 июля. Защитник национальной сборной Хорватии по футболу Йосип Юранович может пополнить состав московского «Спартака», утверждает интернет-издание Football Daily.

Сумма возможной сделки оценивается в 2,5 млн евро. Помимо «Спартака» свою заинтересованность в покупке хорватского футболиста выразили шотландский «Селтик» и итальянская «Фиорентина». Неизвестно, что думает сам Юранович в отношении возможного продолжения игровой карьеры в Российской премьер-лиге.

Московский «Спартак» уже на следующей неделе стартует в отборочном этапе третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечным Руя Витории предстоит сыграть против португальской «Бенфики». Первый матч состоится 4 августа на «Открытие Банк Арене». Ответная игра пройдет в Португалии 10 августа на «Эштадиу да Луж».

Ранее стало известно, что французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан перешел в «Манчестер Юнайтед». Детали соглашения не разглашаются.