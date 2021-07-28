Главу минтранса США сравнили с уборщицей Белого дома

Киев, 28 июля. Украинские политики и эксперты резко высказались о главе минтранса США Пите Буттиджиче. Руководитель ведомства представит страну на «Крымской платформе».

По словам бывшего украинского депутата Александра Кирша, решение Вашингтона отправить на мероприятие главу минтранса является пощечиной Киеву. Он добавил, что «Крымская платформа» является серьезным событием, а ответ Соединенных Штатов демонстрацией публичного пренебрежения.

«Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой», — с иронией сравнил политик.

Политолог Руслан Бортник добавил, Вашингтону следовало отправить министра энергетики. Это минимальный уровень, который необходим для решения проблем на Украине.

Ранее Руслан Бортник назвал Украину инструментом США для коммуникации с Россией. Киев не входит в зону интересов Вашингтона.