Журналист и телеведущий Руслан Осташко прокомментировал в своем Telegram-канале новость об очередном переносе релиза расследования аналитической группы Bellingcat. По его мнению, руководитель проекта Христо Грозев не принимает решения самостоятельно, а ориентируется исключительно на пожелания заказчиков из американских спецслужб.

«Да, Христо Грозев снова передвинул премьеру, которую так ждут украинские СМИ, задавшие ему вопрос "ну когда же, когда??" Тогда, когда кураторы из ЦРУ скажут, ну что вы в самом деле, коллеги».

Дата публикации «фильма-расследования» об обстоятельствах задержания в Белоруссии 33 россиян, которых украинские спецслужбы собирались объявить участниками «ЧВК Вагнера» была назначена на 29 июля. Именно в этот день год назад и произошли события, впоследствии названные «Вагнергейтом».

Однако накануне релиза основной автор Bellingcat, болгарский медиамагнат Христо Грозев в интервью украинскому изданию заявил: «Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре».

Перенос скандального расследования произошел на фоне публикации Федеральным агентством новостей аналитического разбора «Вагнергейта» и сопутствующих ему политических интриг. Журналисты пришли к выводу, что существует как минимум две версии фильма, и одна из них раскрывает подробности слива информации о «33 вагнеровцах», в котором обвиняют Офис Владимира Зеленского. Обнародование таких данных приведет к немедленной отставке украинского президента и даже уголовному преследованию последнего.

Релиз «Вагнергейта» может быть использован для шантажа политика и манипулирования им со стороны американских спецслужб, которые, по мнению ряда экспертов, приведенных ФАН, являются истинными заказчиками расследования Bellingcat. Нынешний перенос даты выпуска опасного для Зеленского фильма является очередным тому подтверждением – очевидно накануне поездки президента Украины в Вашингтон западным кураторам выгодно надавить на него, но время для замены его на другую фигуру, возможно, еще не пришло.