Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет

Москва, 28 июля. Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова скончалась на 70-м году жизни. О ее смерти сообщили на сайте ведомства.

Доктор фармацевтических наук Елена Тельнова приступила к работе в Росздравнадзоре с момента его основания. С 2010 по 2013 годы она занимала пост главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«Елена Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», — написали на сайте ведомства.

Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве. Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выражает семье и близким экс-руководителя соболезнования.

Уходят из жизни и звезды театра и кино. Артистка Зинаида Пасютина умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств, которому она посвятила около 40 лет.