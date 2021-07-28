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Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет

  /   Обновлено: 28 июля 2021 21:39
Общество
Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет
Невские Новости  /  Александр Гришин

Москва, 28 июля. Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова скончалась на 70-м году жизни. О ее смерти сообщили на сайте ведомства.

Доктор фармацевтических наук Елена Тельнова приступила к работе в Росздравнадзоре с момента его основания. С 2010 по 2013 годы она занимала пост главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«Елена Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», — написали на сайте ведомства.

Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве. Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выражает семье и близким экс-руководителя соболезнования.

Уходят из жизни и звезды театра и кино. Артистка Зинаида Пасютина умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств, которому она посвятила около 40 лет.

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