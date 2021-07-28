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Массовую зачистку в СБУ связали с контрабандой и провалом антироссийской кампании
Политика
Массовую зачистку в СБУ связали с контрабандой и провалом антироссийской кампании
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июля. Кампания по антироссийской деятельности могла стать одной из причин массовых кадровых перестановок в Службе безопасности Украины, заявил журналист Дмитрий Ковалевич.

Украинский президент Владимир Зеленский провел серию увольнений и назначений в СБУ. Изменения последовали спустя два года с момента перехода ведомства под контроль главы государства. Свое решение он аргументировал необходимостью подготовить правоохранительный орган к некой системной модернизации. Зеленский также указал на слабый темп борьбы с контрабандой.

«В результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен <...> Только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов», — отметил Ковалевич.

Указанной суммы с лихвой хватило бы для восстановления экономической ситуации без обременительных для Украины кредитов МВФ. Однако нельзя забывать, что к системе причастны власть имущие, добавил журналист.

Коллега Ковалевича Юрий Бутусов заявил, что зачистка кадров стала следствием гнева Зеленского из-за контрабанды сигарет в Евросоюзе. Другими словами, изменения призваны угодить Западу.

Под сокращение по требованию Зеленского, в частности, попали первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Малюк. Также своего поста лишился начальник экономической контрразведки ведомства Андрей Трепилка.

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зеленский сбу ковалевич
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