Москва, 28 июля. Спуск на воду новейшей подводной лодки «Красноярск» является важным событием для Военно-морского флота России, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Субмарина проекта 885 «Ясень-М», получившая название «Красноярск», будет спущена на воду 30 июля в Северодвинске, рассказали представители Министерства обороны России. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, который побеседовал с журналистами издания «Народные новости», новейшая подводная лодка является уникальным образцом.

«Красноярск» является второй АПЛ в серии, уточнил спикер. Он отметил, что в арсенале подлодки имеются крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковые боеприпасы «Циркон». Дандыкин подчеркнул, что подобные субмарины являются лучшими подлодками в мире. Эксперт назвал новую подлодку «Красноярск» причиной оптимизма ВМФ РФ.

«После празднования дня флота, это очень важный момент, который несомненно вселяет оптимизм и для российского руководства, и для флота, и, конечно же, для подводников. Это долгожданный момент, так произошло чисто российское обновление мощного компонента», — сказал эксперт.

Ранее американские аналитики также обратили внимание на российские подлодки типа «Ясень». По их словам, подобные субмарины ничем не уступают американским образцам, в частности, и по уровню бесшумности. Они добавили, что эти АПЛ поставили подводную гегемонию США под удар.

Кроме того, они рассказали и о подводной лодке «Белгород», представляющей собой носитель для ядерных торпед «Посейдон», передает «Царьград». По их словам, появление у России подобного мощнейшего вооружения является «дьявольской проблемой» для НАТО.