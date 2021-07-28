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Китайские специалисты работают над созданием лазера для гиперзвуковых ракет
Армия
Китайские специалисты работают над созданием лазера для гиперзвуковых ракет
Федеральное агентство новостей

Пекин, 28 июля. Специалисты из Университета космической инженерии в Китае работают над созданием лазерного устройства для ускорения гиперзвуковых самолетов и ракет, информирует «Ванъи».

Известно, что в процессе движения со скоростью гиперзвука авиация и ракеты преодолевают мощное сопротивление воздуха, что в итоге увеличивает расход топлива и снижает уровень безопасности полета.

Китайские ученые разработали специальную лазерную пушку для решения данной проблемы. Она устанавливается на гиперзвуковой самолет или ракету, а целью лазера являются молекулы воздуха на пути. Согласно данным расчетов, устройство способно снизить сопротивление воздуха на более чем 70%.

Ранее стало известно, что дебютный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ могут выполнить уже в августе. Об этом сообщил осведомленный источник в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

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