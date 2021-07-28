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Войска РХБЗ отработали обеззараживание АЭС на учениях в Курской области
Армия
Войска РХБЗ отработали обеззараживание АЭС на учениях в Курской области
Федеральное агентство новостей

Курск, 28 июля. Свыше пятисот бойцов войск радиационной, химической и бактериологической защиты (РХБЗ) были привлечены к учениям в Курской области.

В ходе комплексных тренировок была отражена попытка условных диверсантов атаковать пост военной автоинспекции. Также подразделения войск РХБЗ провели обеззараживание атомной станции (АЭС), которая была повреждена согласно легенде учений. Видео о ходе состоявшихся маневров предоставлено телеканалом «Звезда».

Ранее стало известно о российском приглашении странам ШОС принять участие в крупных стратегических учениях «Запад-2021». О главной цели российско-белорусских маневров «Запад-2021» согласно оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу информировал «Царьград».

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курск аэс рхбз
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