Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 22:10
22:09
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
22:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»
22:03
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов
22:00
Общество
В крымское село Оленевка пришли блага цивилизации, которых ранее никогда не было
21:56
Происшествия
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
21:55
Общество
Фигуристка Медведева рассказала, почему никогда не даст автограф в ресторане
21:52
Общество
Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде
21:49
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выбрала себе нового опекуна вместо тирана-отца
21:39
Общество
Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет
21:37
Политика
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ в Донбассе
Все новости

Захарова напомнила о запасах Яценюка после решения Украины помочь Литве
Политика
Захарова напомнила о запасах Яценюка после решения Украины помочь Литве
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 28 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Украины о предоставлении помощи Литве.

Киев готов поставить в Вильнюс колючую проволоку, которой не хватает Литве для построения заграждения на границе с Белоруссией.

«Стратегические запасы (бывшего премьер-министра Украины Арсения. — Прим. ФАН) Яценюка ржаветь начали?» — иронично поинтересовалась дипломат.

Напомним, что Литва решила отгородиться от Белоруссии колючей проволокой из-за потока нелегальных мигрантов. Однако у литовских властей возникла проблема в виде нехватки материала для постройки ограждения. На помощь Вильнюсу пришли Украина и Эстония. Таллин выделил 100 километров специальной проволоки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова напомнила о запасах Яценюка после решения Украины помочь Литве
украина россия захарова мид литва
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru