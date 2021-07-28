Захарова напомнила о запасах Яценюка после решения Украины помочь Литве

Москва, 28 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Украины о предоставлении помощи Литве.

Киев готов поставить в Вильнюс колючую проволоку, которой не хватает Литве для построения заграждения на границе с Белоруссией.

«Стратегические запасы (бывшего премьер-министра Украины Арсения. — Прим. ФАН) Яценюка ржаветь начали?» — иронично поинтересовалась дипломат.

Напомним, что Литва решила отгородиться от Белоруссии колючей проволокой из-за потока нелегальных мигрантов. Однако у литовских властей возникла проблема в виде нехватки материала для постройки ограждения. На помощь Вильнюсу пришли Украина и Эстония. Таллин выделил 100 километров специальной проволоки.