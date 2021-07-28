Американский генерал спрогнозировал развертывание ПРО нового поколения на Аляске

Вашингтон, 28 июля. Соединенные Штаты намерены развернуть противоракеты нового поколения на Аляске в 2028 году. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.

По словам генерала, согласно имеющимся данным процесс развертывания ракетных перехватчиков нового поколения в регионе продвигается в полном соответствии с установленным графиком.

«Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — подчеркнул Ван Херк.

Он также отметил, что Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов уделяет особое внимание вопросу функциональности радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.

Ранее сообщалось, что американскими военными были проведены испытания противоракет системы Aegis. По первичным данным, только одна цель была уничтожена. Что произошло со второй, пока неизвестно.