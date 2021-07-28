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Бойцы ВСУ испытали грузинскую бронетехнику на маневрах Agile Spirit-2021
Армия
Бойцы ВСУ испытали грузинскую бронетехнику на маневрах Agile Spirit-2021
wikipedia.org  /  Qujigeo/CC BY-SA 4.0

Киев, 28 июля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отработали использование грузинской бронетехники на учениях Agile Spirit-2021, которые проходят на территории закавказской страны.

Согласно сообщению украинского минобороны, подразделения армий Украины и Грузии провели совместные занятия на полигоне Орфоло, в ходе которых морпехи ВСУ перешли в контратаку против условного противника с использованием бронетехники ВС Грузии.

В учебных мероприятиях были задействованы БМП-2 советского производства, до сих имеющиеся у грузинской армии, а также бронемашины Didgori-1 и Didgori-2, сообщили представители украинского военного ведомства.

Ранее сообщалось, почему военнослужащие ВСУ с помощью штатных средств ПВО не могут сбить беспилотные аппараты бойцов ДНР и ЛНР. О массовом увольнении летчиков-испытателей из рядов ВСУ и причинах данного явления информировал «Царьград».

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украина учения грузия
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