Киев, 28 июля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отработали использование грузинской бронетехники на учениях Agile Spirit-2021, которые проходят на территории закавказской страны.

Согласно сообщению украинского минобороны, подразделения армий Украины и Грузии провели совместные занятия на полигоне Орфоло, в ходе которых морпехи ВСУ перешли в контратаку против условного противника с использованием бронетехники ВС Грузии.

В учебных мероприятиях были задействованы БМП-2 советского производства, до сих имеющиеся у грузинской армии, а также бронемашины Didgori-1 и Didgori-2, сообщили представители украинского военного ведомства.

Ранее сообщалось, почему военнослужащие ВСУ с помощью штатных средств ПВО не могут сбить беспилотные аппараты бойцов ДНР и ЛНР. О массовом увольнении летчиков-испытателей из рядов ВСУ и причинах данного явления информировал «Царьград».