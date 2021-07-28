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Netflix пытается заманить к себе Кристофера Нолана
Общество
Netflix пытается заманить к себе Кристофера Нолана
wikipedia.org  /  Richard Goldschmidt / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 28 июля. Глава кинонаправления стримингового сервиса Netflix Скотт Стубер сообщил, что платформа не оставляет надежд на сотрудничество с режиссером Кристофером Ноланом.

По словам Стубера, он постоянно общается с Ноланом о перспективах совместной работы. Netflix пытается заманить к себе режиссера, воспользовавшись его конфликтом с Warner Bros.

«Если он когда-то выпустит свой новый фильм, мы сделаем все для того, чтобы стать для него домом», — заявил глава кинонаправления стримингового сервиса в интервью Variety.

Стубер назвал Нолана невероятным режиссером. Он добавил, что в этом бизнесе эго должно отсутствовать. Как отметил представитель Netflix, его регулярно «сбивают с ног», но он снова «встает».

Кристофер Нолан объяснял, почему не желает работать со стриминговым сервисом. Режиссер хочет, чтобы его картины выходили в мировой прокат, а Netflix не может этого гарантировать. Кинематографист даже перестал работать с Warner Bros. после того, как студия выпустила ряд проектов не только в кинотеатрах, но и на платформе HBO Max.

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