Netflix пытается заманить к себе Кристофера Нолана

Лос-Анджелес, 28 июля. Глава кинонаправления стримингового сервиса Netflix Скотт Стубер сообщил, что платформа не оставляет надежд на сотрудничество с режиссером Кристофером Ноланом.

По словам Стубера, он постоянно общается с Ноланом о перспективах совместной работы. Netflix пытается заманить к себе режиссера, воспользовавшись его конфликтом с Warner Bros.

«Если он когда-то выпустит свой новый фильм, мы сделаем все для того, чтобы стать для него домом», — заявил глава кинонаправления стримингового сервиса в интервью Variety.

Стубер назвал Нолана невероятным режиссером. Он добавил, что в этом бизнесе эго должно отсутствовать. Как отметил представитель Netflix, его регулярно «сбивают с ног», но он снова «встает».

Кристофер Нолан объяснял, почему не желает работать со стриминговым сервисом. Режиссер хочет, чтобы его картины выходили в мировой прокат, а Netflix не может этого гарантировать. Кинематографист даже перестал работать с Warner Bros. после того, как студия выпустила ряд проектов не только в кинотеатрах, но и на платформе HBO Max.