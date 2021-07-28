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Экс-глава МИД Латвии заявил, что Рига повернулась к России спиной
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что Рига повернулась к России спиной
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Рига, 28 июля. Политика Латвии со времен обретения республикой независимости ухудшилась. Об этом заявил бывший министр иностранных дел государства Янис Юрканс.

На территории был принят закон, согласно которому жители могут носить статус неграждан государства. Таких в Латвии около 200 тысяч. К ним относятся и люди, которые постоянно проживают в республике. Однако они лишены некоторых гражданских прав. Основную часть составляет русскоязычное население.

Отношение Риги к Москве значительно ухудшилось и продолжает двигаться в этом направлении. Латвийское государство повернулось к России спиной, подчеркнул экс-глава МИД Юрканс.

Ранее политик из Латвии Янис Урбанович указал на плохие последствия ухудшения отношений с Россией. Он пояснил, что отказ европейских государств от саммита с РФ может навредить этим странам.

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Латвия россия мид юрканс
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