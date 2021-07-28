Расчеты комплексов «Искандер» отработали стрельбы под Калининградом

Калининград, 28 июля. Ракетчики Балтийского флота провели стрельбы из комплексов «Искандер, сообщила пресс-служба БФ.

Военнослужащие в рамках плановой тренировки выполнили скрытое перемещение в район проведения учений. На месте они оборудовали стартовые позиции, выполнили одиночные и групповые пуски по мишеням. Цели имитировали ракетные установки, авиабазы, укрепленные объекты и командные пункты условного противника. Стрельбы проводились в электронном формате. В учениях было задействовано 100 человек личного состава и 20 единиц техники.

Подразделения Западного военного округа ранее отработали ракетные стрельбы из «Искандер-М» на полигоне в Ивановской области. Также военный политолог Александр Перенджиев указал на модернизировали методы подготовки солдат и офицеров ВС РФ, пишет «Царьград».