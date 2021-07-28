Участники маневров «Индра-2021» отработали ночной бой под Волгоградом

Ростов-на-Дону, 28 июля. Мотострелки ВС РФ и подразделения индийской армии провели ночные стрельбы под Волгоградом, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Участники военных маневров «Индра-2021» на полигоне Прудбой отработали стрельбу в ночное время суток на различные расстояния. Военнослужащие двух стран выполнили более десяти различных упражнений с применением огнестрельного оружия. Для отработки ведения огня применялось 400 мишеней, которые имитировали живую силу и боевую технику условного противника. Некоторые из целей были подвижными.

Силы Западного военного округа ранее приступили к крупномасштабным учениям сразу на 12 полигонах. В ходе тренировок будут применены боевые роботы «Уран». Также глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил цель военных учений «Запад-2021», пишет «Царьград».