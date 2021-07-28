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В Британии посоветовали США вспомнить о реальных достижениях России
Политика
В Британии посоветовали США вспомнить о реальных достижениях России
pixabay.com

Лондон, 28 июля. США допускают серьезную ошибку, когда делают голословные заявления о России без учета современных реалий, утверждают британские аналитики издания The Spectator.

Президент США Джо Байден сказал, что у России есть только «нефть и ядерное оружие». Аналитики из Соединенного Королевства посетовали на то, что глава Белого дома не способен реально оценить экономическую силу Москвы.

«Запад продолжает считать россиян бандитами, у которых в одной руке бутылка водки и автомат Калашникова — в другой», — досадливо заметили эксперты The Spectator.

Подобный подход к России, разумеется, ошибочен, утверждают аналитики. Огромную долю российского ВВП составляет область услуг, а также заметны хорошие успехи в сфере IT.

Именно Россия доказала, что она сильный игрок на Ближнем Востоке, когда помогла Сирии бороться с террористами, напоминают британцы. Поэтому США не стоит забывать о реальных достижениях РФ. Аналитики The Spectator уточнили, что руководству Соединенных Штатов известно о показателях российской экономики, но эти сведения по необъяснимой причине не используются политиками, и в результате Байден позволяет себе высказывания, далекие от реальности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал на ошибочные взгляды Белого дома о современной России. По его словам, Байден озвучил неверные суждения об экономике РФ.

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