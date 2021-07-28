В Перу прошла церемония инаугурации нового президента Педро Кастильо

Лима, 28 июля. Избранный президентом Перу Педро Кастильо официально вступил на пост главы государства. Церемония инаугурации прошла в здании конгресса.

Трансляция с места событий велась на YouTube-странице телеканала America Noticias. На мероприятие Кастильо прибыл со своей супругой. В рамках церемонии политик принес клятву исполнять вверенные ему обязанности президента. В завершение он в очередной раз поддержал стремление республики к истреблению коррупции и принятию новой Конституции.

Ранее в Перу состоялась торжественная церемония начала работы конгресса в обновленном составе. Присягу в общей сложности приняли 130 избранных законодателей.