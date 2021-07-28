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В Перу прошла церемония инаугурации нового президента Педро Кастильо

  /   Обновлено: 28 июля 2021 21:08
Политика
В Перу прошла церемония инаугурации нового президента Педро Кастильо
Global Look Press  /  Andina / Xinhua

Лима, 28 июля. Избранный президентом Перу Педро Кастильо официально вступил на пост главы государства. Церемония инаугурации прошла в здании конгресса.

Трансляция с места событий велась на YouTube-странице телеканала America Noticias. На мероприятие Кастильо прибыл со своей супругой. В рамках церемонии политик принес клятву исполнять вверенные ему обязанности президента. В завершение он в очередной раз поддержал стремление республики к истреблению коррупции и принятию новой Конституции.

Ранее в Перу состоялась торжественная церемония начала работы конгресса в обновленном составе. Присягу в общей сложности приняли 130 избранных законодателей.

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инаугурация перу Кастильо
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