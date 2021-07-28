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В МИД Польши считают спорным вопрос о единстве русских и украинцев
Политика
В МИД Польши считают спорным вопрос о единстве русских и украинцев
pixabay.com

Варшава, 28 июля. Киев, Варшава и Вильнюс имеют «общее европейское наследие». Об этом замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил во время беседы с журналистами местных СМИ.

Дипломат обратил внимание на дискуссии о единстве русских и украинцев. По его мнению, этот вопрос является предметом спора, на который якобы пытается повлиять Москва. Пшидач также отметил, что историю невозможно исказить.

Власти РФ выражали сожаление из-за нежелания официального Киева признавать общность российского и украинского народов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Москве считают Украину частью русского мира.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью своей родины. Все 24 области государства вместе с Крымом являются «ее детьми», сказал он.

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