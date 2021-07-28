В NI рассказали, чем так хорош израильский танк Merkava

Вашингтон, 28 июля. Танк Merkava, стоящий на вооружении израильской армии, может стать лучшей боевой машиной в мире, считают американские аналитики.

Израильский танк имеет на вооружении ракеты, предназначенные для уничтожения вертолетов, а также передовым комплексом активной защиты Trophy, отметили авторы американского издания The National Interest, которые рассказали, чем так хорош израильский танк Merkava. Благодаря системе особых датчиков, КАЗ может отслеживать приближение вражеских ракет и снарядов, уничтожая их еще до попадания с танк.

Богатый арсенал Merkava насчитывает большое количество образцов мощного ракетного вооружения для ликвидации бронетехники. По мнению экспертов из США, творение израильских инженеров отлично себя продемонстрировало в ходе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее аналитики этого же издания обратили внимание на стремительное развитие российских бронетанковых войск. Эксперты рассказали о главных особенностях танков, стоящих на вооружении армии России.