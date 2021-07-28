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Мощные ливни в Дагестане разрушили мост

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:54
Происшествия
Мощные ливни в Дагестане разрушили мост
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Махачкала, 28 июля. Мост обрушился из-за обильных осадков. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧП случилось в Цумадинском районе республики Дагестан. Сильные дожди, которые прошли в горах, разрушили мост на автодороге Агвали — Шаури — Кидеро. Сообщается, что в результате случившегося никто не погиб и не получил серьезных травм.

Сейчас весь транспорт едет через село Старое Сантлада. Также местные жители рассказали, что инцидент привел к камнепаду.

Еще одно происшествие случилось в дагестанском райцентре. Там ливень деформировал здания школы и детсада.

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