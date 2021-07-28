Отпечаток самого древнего многоклеточного Земли нашли в Канаде

Оттава, 28 июля. Самый старый из ныне известных науке отпечатков древней губки нашли на северо-востоке Канады. Возраст окаменелости составляет примерно 890 млн лет.

Находка свидетельствует, что многоклеточная жизнь появилась за 350 млн лет до кембрийского взрыва. Отпечаток древней губки нашла палеонтолог Элизабет Тернер. Ученые считают, что первые многоклеточные возникли около 600 млн лет назад. То есть незадолго до кембрийского взрыва.

«Предположительно эта находка — пока самый древний отпечаток многоклеточного. Если это действительно так, найденная окаменелость — первое физическое свидетельство того, что многоклеточные появились задолго до повышения концентрации кислорода в водах океанов неопротерозоя», — заявила Элизабет Тернер.

Российские ученые также недавно сделали неожиданную находку. Они обнаружили в Карелии захоронение вековой давности. О находке стало известно во время проведения ландшафтных работ. Вероятно, что люди, чьи останки нашли специалисты, умерли более 100 лет назад.