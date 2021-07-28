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Злоумышленники избили и ограбили мужчину на улице в Саратове
Происшествия
Злоумышленники избили и ограбили мужчину на улице в Саратове
pxhere.com

Саратов, 28 июля. Происшествие случилось в Заводском районе. Там сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Местный житель отправился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что на него на улице Хомяковой напали ночью и жестоко избили. Он добавил, что злоумышленники украли телефон и 4 тысячи рублей. Заявитель оценил ущерб в 21 тысячу рублей.

Полиция по горячим следам задержала предполагаемых преступников. Ими оказались двое саратовцев 33 и 36 лет, которые были ранее судимы. Теперь им вновь грозит уголовное наказание.

Еще одни злоумышленники жестко избили петербуржца за замечание о выбросе мусора.

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саратов избиение грабеж
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