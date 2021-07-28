Военные инженеры ЗВО впервые переправили 100-тонный «Ярс» через Оку на пароме

Владимир, 28 июля. Военные инженеры впервые переправили пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» через реку с помощью 360-тонного парома. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Паром провели через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках учений во Владимирской области. Инженерные подразделения Западного военного округа собрали паром из элементов понтонного парка ПП-2005М. Позднее с его помощью военные переправили через Оку автономную пусковую установку мобильного ракетного комплекса «Ярс», вес которой достигает 100 тонн.

«Другие агрегаты стартовой батареи ПГРК «Ярс», в том числе машина обеспечения боевого дежурства, были переправлены с правого на левый берег Оки на участке протяженностью свыше 500 метров с помощью наплавного моста», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 27 июля в Западном военном округе стартовали крупные учения инженерных войск. В ходе учений российские военнослужащие отработают применение роботизированных комплексов «Уран-14» для тушения пожаров, а также роботов для разминирования «Уран-6».