Украинские разработчики создали новый прицел для модернизированных танков Т-64БВ

Киев, 28 июля. Новый танковый прицел наводчика был разработан украинскими специалистами для установки на модернизированные танки Т-64БВ образца 2017 года.

Как отмечается в украинских СМИ, прицел имеет высокую эффективность, и в то же время он довольно компактен. Согласно заявлению компании-разработчика, прибор будет обеспечивать наводчику своевременное получение данных об окружающей обстановке вне зависимости от времени суток. Прицел может распознавать бронетехнику на расстоянии более 3,5 километра.

Прибор уже прошел необходимые испытания. Теперь разработчики ожидают заключения контракта с минобороны Украины на поставки этого оборудования в вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что государственная компания «Укрспецэкспорт» до сих пор не получила танк «Оплот-Т», который должен был быть отгружен не позднее 30 июня текущего года. При этом Киев тестирует иностранное вооружение: военные провели испытания новых ударных беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, передает «Царьград».