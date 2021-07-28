Сиквел «Отряда самоубийц» понравился критикам больше оригинала

Лос-Анджелес, 28 июля. Новый фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» получил первые отзывы критиков. Сиквел режиссера Джеймса Ганна оценили выше, чем оригинальную ленту.

Мировая премьера нового «Отряда самоубийц» состоялась 28 июля. Пока лента набрала 76 баллов на Metacritic и 97% на Rotten Tomatoes. При этом у оригинального фильма, режиссером которого выступил Дэвид Эйр, было лишь 40 баллов и 26%.

Практически всем авторам рецензий сиквел понравился больше «Отряда самоубийц» 2016 года. Критики отметили, что у ленты Ганна есть собственные проблемы, однако режиссер лучше понимает, как нужно воспринимать героев кинокартины.

Авторы позитивных отзывов подчеркнули, что режиссер сиквела смог создать прекрасную и безумную историю, дополненную качественным экшеном и отлично атмосферой. Кроме того, критики высоко оценили актеров и в особенности Марго Робби.

Актриса признавалась, что планирует отдохнуть от образа Харли Квинн. По словам Робби, ей было нелегко длительное время поддерживать амплуа суперзлодейки.