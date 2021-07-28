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Соловьев дал характеристику деятельности Зеленского как президента
Политика
Соловьев дал характеристику деятельности Зеленского как президента
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд народа. Таким мнением с ФАН поделился Иван Соловьев, заслуженный юрист России, общественный деятель.

«За Зеленского голосовали в надежде, что он сменит курс, остановит гражданскую войну, смягчит грабительские тарифы, даст людям вздохнуть. Но одно дело обещать, а другое — выполнять. Говоря языком людей, которые стояли за трансформацией шоумена в президента, им удалось «вертануть» целое государство», — заявил ФАН Соловьев.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, не упомянув русских. Многие общественные деятели, политологи и историки посчитали документ «дешевым популизмом» и «шагом в сторону национализма».

Соловьев дал характеристику президентской деятельности Владимира Зеленского
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Иван Соловьев отметил, что Украина, в принципе, не видела достойных руководителей.

«Что касается списка украинских высших должностных лиц, то это жалкое подобие тех руководителей, которые назначались туда в советское время. И в этом отношении Украине, говоря словами песни, «не везет, ну просто беда». Дай бог, чтобы эта полоса не затянулась совсем надолго», — заключил собеседник агентства.

Ранее ФАН опубликовал расследование о выходе фильма Bellingcat под названием WagnerGate. Картина посвящена фиаско Службы безопасности Украины и провалившейся попытке похищения россиян в Минске. Премьеру переносили несколько раз, окончательная дата выхода картины до сих пор остается неизвестной.

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