Эфиопские диаспоры пожертвовали 70 тысяч долларов на строительство плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 28 июля. Проживающие за границей эфиопские диаспоры пожертвовали 70 тысяч долларов за 2 дня на строительство плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Об этом стало известно после того, как правительственный сайт MyGerd начал принимать денежные средства от соотечественников, которые находятся за рубежом.

Директор по коммуникациям платформы заявил, что не только простые эфиопы инвестируют в строительство Хидасэ, но также и компании.

Недавно пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказала про позицию России касательно заполнения и эксплуатации ГЭС «Возрождение».

Представитель ведомства объяснила, что Москва не желает вмешиваться в разногласия Египта, Судана и Эфиопии касательно плотины.