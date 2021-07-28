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Эфиопские диаспоры пожертвовали 70 тысяч долларов на строительство плотины «Возрождение»
Весь мир
Эфиопские диаспоры пожертвовали 70 тысяч долларов на строительство плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 28 июля. Проживающие за границей эфиопские диаспоры пожертвовали 70 тысяч долларов за 2 дня на строительство плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Об этом стало известно после того, как правительственный сайт MyGerd начал принимать денежные средства от соотечественников, которые находятся за рубежом.

Директор по коммуникациям платформы заявил, что не только простые эфиопы инвестируют в строительство Хидасэ, но также и компании.

Недавно пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказала про позицию России касательно заполнения и эксплуатации ГЭС «Возрождение».

Представитель ведомства объяснила, что Москва не желает вмешиваться в разногласия Египта, Судана и Эфиопии касательно плотины.

«Мы считаем, что поиск решения должен осуществляться путем трехсторонних переговоров под эгидой Африканского союза. Видим настоятельную необходимость в том, чтобы продолжить консультации между сторонами после второго этапа наполнения резервуара плотины, в том числе с учетом высказанной эфиопской стороной готовности к таким консультациям», — отметила Захарова.

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возрождение эфиопия
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