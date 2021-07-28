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Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 28 июля. Гражданин ЦАР Доминик Дезире Эренон создал новую социал-демократическую партию «Марш за демократию и спасение народа» (MDSP).

Эренон заявил, что главной целью фракции станет объединение центральноафриканцев и борьба за мир и процветание в республике.

Глава партии подчеркнул, что особое внимание будет уделяться вопросам молодежи и женщин и увеличению их представительства во власти и государственных органах.

«Общество не может считаться демократическим, пока женщины и молодые люди не участвуют в политике», — добавил он.

 Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра рассказал про случаи гендерного насилия в республике, с которым необходимо неуклонно бороться.

Для решения этого вопроса Дондра создаст специальный денежный фонд. А также глава правительства высказался за привлечение женщин в органы власти.

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