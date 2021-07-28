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Гепатолог подсказал россиянам, как уберечь себя от «ласкового убийцы»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:24
Общество
Гепатолог подсказал россиянам, как уберечь себя от «ласкового убийцы»
pixabay.com

Москва, 28 июля. Так называемый «ласковый убийца» протекает бессимптомно у восьми из десяти пациентов, рассказал главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов.

Такое название медики дали гепатиту С, объяснил врач. Заболевание развивается у большинства пациентов без каких-либо клинических проявления вплоть до последней стадии. Слабость и повышенная утомляемость чаще всего сопровождают болезнь, однако эти признаки могут возникать по самым разным причинам у большинства людей, обратил внимание Богомолов.

Современная диагностика способна эффективно выявлять гепатит С. Любой человек может купить в аптеке и пройти простейший слюнный тест на это заболевание. Родителям подростков стоит регулярно проводить такие анализы для детей, посоветовал гепатолог в комментарии РИА Новости.

Всемирный день борьбы с гепатитом ежегодно отмечается 28 июля. Каждый 12-й житель Земли страдает от одной из форм этого заболевания, свидетельствуют данные ВОЗ. Вирус может передаваться через зараженную воду или пищу, а также половым путем.

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