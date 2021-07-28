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Земфира внезапно порадовала поклонников новым мини-альбомом «Ах»
Общество
Земфира внезапно порадовала поклонников новым мини-альбомом «Ах»
instagram.com  /  @zemfiralive

Москва, 28 июля. Знаменитая рок-певица Земфира внезапно выпустила новый мини-альбом под названием «Ах». Пластинка вышла без предварительного анонса.

О выходе мини-альбома Земфиры говорится на ее странице в Instagram. В сообщении указано, что EP уже доступен на стриминговых музыкальных платформах. Также в аккаунте опубликовали фотографии к пластинке, которые сделала актриса и режиссер Рената Литвинова.

В мини-альбом вошли четыре композиции: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». Поклонников Земфиры порадовал выход новой пластинки.

«Подарок»;

«Ну ничего себе! Так выпускать музыку может только Земфира»;

«Что такое вообще происходит?! Что за счастье невероятное!!!» — написали фанаты певицы.

Земфира признавалась, что не испытывает любви к соцсетям. Подобные сервисы не нравятся рок-певице по многим причинам. Например, ее возмущает отсутствие дистанции, ставшее нормой современности.

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музыка земфира певица
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