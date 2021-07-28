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Врачи реанимируют зверски избитую мужем жительницу Волгограда
Происшествия
Врачи реанимируют зверски избитую мужем жительницу Волгограда
Федеральное агентство новостей

Волгоград, 28 июля. Врачи скорой госпитализировали избитую женщину. По предварительным данным, сожитель нанес ей травмы из-за нежелания покидать кладбище.

Жительницу Ворошиловского района Волгограда госпитализировали сегодня днем в тяжелом состоянии с ушибами и переломами. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний сожитель пострадавшей. Сотрудники правоохранительных быстро его нашли и задержали. Мужчина уже признал свою вину.

На допросе нападавший рассказал, что они с сожительницей приехали на кладбище, чтобы навестить усопших родственников. Когда пришло время уезжать, женщина отказалась покидать кладбище. Сожителя это разозлило, и он избил ее лежащей рядом палкой. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия.

В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Актуальное состояние пострадавшей неизвестно.

Ранее тюменец залез в соседнюю квартиру через балкон и избил отмечающих помолвку девушек.

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