Врачи реанимируют зверски избитую мужем жительницу Волгограда

Волгоград, 28 июля. Врачи скорой госпитализировали избитую женщину. По предварительным данным, сожитель нанес ей травмы из-за нежелания покидать кладбище.

Жительницу Ворошиловского района Волгограда госпитализировали сегодня днем в тяжелом состоянии с ушибами и переломами. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний сожитель пострадавшей. Сотрудники правоохранительных быстро его нашли и задержали. Мужчина уже признал свою вину.

На допросе нападавший рассказал, что они с сожительницей приехали на кладбище, чтобы навестить усопших родственников. Когда пришло время уезжать, женщина отказалась покидать кладбище. Сожителя это разозлило, и он избил ее лежащей рядом палкой. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия.

В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Актуальное состояние пострадавшей неизвестно.

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