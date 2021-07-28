Врачи реанимируют зверски избитую мужем жительницу Волгограда

Волгоград, 28 июля. Врачи скорой госпитализировали избитую женщину. По предварительным данным, сожитель нанес ей травмы из-за нежелания покидать кладбище.
Жительницу Ворошиловского района Волгограда госпитализировали сегодня днем в тяжелом состоянии с ушибами и переломами. Медики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 60-летний сожитель пострадавшей. Сотрудники правоохранительных быстро его нашли и задержали. Мужчина уже признал свою вину.
На допросе нападавший рассказал, что они с сожительницей приехали на кладбище, чтобы навестить усопших родственников. Когда пришло время уезжать, женщина отказалась покидать кладбище. Сожителя это разозлило, и он избил ее лежащей рядом палкой. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия.
В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Актуальное состояние пострадавшей неизвестно.
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