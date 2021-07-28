Власти ЦАР создали комиссию для расследования преступлений боевиков в провинции Уам

Банги, 28 июля. Власти Центральноафриканской Республики создали специальную комиссию для расследования убийств мирных жителей в провинции Уам.

Ранее сообщалось, что последователи разгромленного конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» 21 июля напали на населенный пункт, расположенный недалеко от города Босангоа. В результате атаки бандформирований погибли более десяти человек.

В комитет по расследованию этого инцидента войдут представители Министерства юстиции ЦАР, адвокаты, коллегия юристов.

Глава правительства республики Анри-Мари Дондра также назначил ответственных чиновников, которые займутся оказанием помощи пострадавшему населению.

Кроме того, министр связи Серж-Гислен Джори прокомментировал эту трагедию следующим образом: