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Власти ЦАР создали комиссию для расследования преступлений боевиков в провинции Уам
Весь мир
Власти ЦАР создали комиссию для расследования преступлений боевиков в провинции Уам
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 28 июля. Власти Центральноафриканской Республики создали специальную комиссию для расследования убийств мирных жителей в провинции Уам.

Ранее сообщалось, что последователи разгромленного конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» 21 июля напали на населенный пункт, расположенный недалеко от города Босангоа. В результате атаки бандформирований погибли более десяти человек.

В комитет по расследованию этого инцидента войдут представители Министерства юстиции ЦАР, адвокаты, коллегия юристов.

Глава правительства республики Анри-Мари Дондра также назначил ответственных чиновников, которые займутся оказанием помощи пострадавшему населению.

Кроме того, министр связи Серж-Гислен Джори прокомментировал эту трагедию следующим образом:

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности. Власти заявляют о твердой решимости вести борьбу с безнаказанностью и нарушениями прав человека», — отметил он.

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