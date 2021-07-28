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Председатель партии «Родина» восхитился стадионом в Тамбовской области

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:17
Политика
Председатель партии «Родина» восхитился стадионом в Тамбовской области
Федеральное агентство новостей

Тамбов, 28 июля. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев совершил рабочую поездку в Тамбовскую область, где посетил несколько муниципальных образований.

Парламентарий высоко оценил работу ООО «Тамбовская индейка» и назвал предприятие ярким примером успешного взаимодействия российского и зарубежного бизнесов. Также Журавлев побывал на стадионе «Факел», который реконструировали и обустроили. Спортивный объект восхитил депутата.

«Важно понимать, что, вкладывая в спортивную инфраструктуру, мы вкладываем в наших детей, наше будущее», — заявил Алексей Журавлев.

Депутат также выслушал, какие проблемы есть в регионе, и пообещал посодействовать в их решении. Он отметил, что понимает трудности местных сельскохозяйственных производителей.

Ранее Журавлев возмутился «палкам в колесах» бизнесменам Приморского края. Формы поддержки бизнеса в регионе огорчили парламентария.

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родина журавлев тамбовская область
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