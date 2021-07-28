Председатель партии «Родина» восхитился стадионом в Тамбовской области

Тамбов, 28 июля. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев совершил рабочую поездку в Тамбовскую область, где посетил несколько муниципальных образований.

Парламентарий высоко оценил работу ООО «Тамбовская индейка» и назвал предприятие ярким примером успешного взаимодействия российского и зарубежного бизнесов. Также Журавлев побывал на стадионе «Факел», который реконструировали и обустроили. Спортивный объект восхитил депутата.

«Важно понимать, что, вкладывая в спортивную инфраструктуру, мы вкладываем в наших детей, наше будущее», — заявил Алексей Журавлев.

Депутат также выслушал, какие проблемы есть в регионе, и пообещал посодействовать в их решении. Он отметил, что понимает трудности местных сельскохозяйственных производителей.

Ранее Журавлев возмутился «палкам в колесах» бизнесменам Приморского края. Формы поддержки бизнеса в регионе огорчили парламентария.