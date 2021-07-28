Одиноким туристкам посоветовали избегать пять мест на планете

Москва, 28 июля. Некоторые дамы привыкли путешествовать в одиночку, он умеют решать проблемы и не боятся оказаться в незнакомой стране. Однако есть места, куда им не стоит ездить без сопровождения.

Эксперты составили рейтинг из пяти уголков планеты, где одинокую путешественницу поджидают серьезные опасности. Речь идет о мирных на первый взгляд туристических местах.

Бразилия. В этой стране лучше отдыхать со спутником, не важно в каком статусе он будет. Если дама приехала на отдых без мужчины, то ей лучше не удаляться от туристических районов относительно безопасного Рио-де-Жанейро. Не рекомендуется в одиночку ездить по стране, посещать городские трущобы и нанимать бразильцев-лодочников для экскурсии по рекам. Женщины могут оказаться жертвами бандитов и потерять не только деньги и украшения, но и жизнь. В Бразилии изнасилование одинокой туристки — привычное дело, полиция даже не станет его расследовать, чтобы не ссориться с местными бандитами.

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Индия. Рай для любителей йоги и восточных практик. Дамы считают эту страну самой лучшей в мире для путешествий. Однако ожидания очень далеки от реальности — ездить по Индии довольно опасно даже в сопровождении мужчины. Индийцы горячо интересуются приезжими раскрепощенными барышнями, поэтому изнасилования в этой стране довольно часты.

«Полицейские даже оправдывают местных насильников, ведь это просто потребность в любви», — пишет издание «В Отпуск.ру».

В Индии существует и другая опасность помимо бандитов. Туристы вслед за местными рискуют окунуться в Ганг. Эта река полна бактерий, которые могут спровоцировать развитие различных заболеваний. Безопасным в этой стране можно условно считать штат Гоа, но даже там не рекомендуется гулять в темное время суток в одиночку.

Колумбия. Это не самая популярная у туристов страна. Там правят наркобароны, в джунглях прячутся вооруженные партизаны. Приезжих здесь не уважают, а женщин часто отправляют в притоны на развлечение местной банде. Относительно спокойно только на севере страны, где сконцентрировано большое количество зажиточных колумбийцев, которых охраняет полиция.

Федеральное агентство новостей /

Мексика. В этом государстве похищение людей в порядке вещей. Особенно никто не будут искать белую туристку, которую скорее всего превратят в сексуальную рабыню. И даже это не самое страшное, что может случиться в Мексике — здесь вовсю процветает торговля органами. Туристкам не рекомендуют передвигаться по стране самостоятельно и выезжать за пределы курортов. Не следует ездить в одиночестве в такси, советуют бывалые путешественники. А еще в Мексике не стоит есть уличную еду — на жаре она быстро портится и может вызвать отравление.

Филиппины. В целом в этой стране вполне спокойно, следует избегать только одного острова, который называется Тави-Тави. Там живут в основном бандиты, которые промышляют грабежами, продажей наркотиков и изнасилованиями.

Бывалые путешественники рекомендуют выбирать безопасные места отдыха, откуда можно привезти только положительные впечатления. А запомнить их помогут красивые фотографии. Туристам составили топ-9 правил для эффектных фото из отпуска.