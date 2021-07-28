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Одиноким туристкам посоветовали избегать пять мест на планете

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:15
Общество
Одиноким туристкам посоветовали избегать пять мест на планете
pexels.com  /  Philip Warp

Москва, 28 июля. Некоторые дамы привыкли путешествовать в одиночку, он умеют решать проблемы и не боятся оказаться в незнакомой стране. Однако есть места, куда им не стоит ездить без сопровождения.

Эксперты составили рейтинг из пяти уголков планеты, где одинокую путешественницу поджидают серьезные опасности. Речь идет о мирных на первый взгляд туристических местах.

Бразилия. В этой стране лучше отдыхать со спутником, не важно в каком статусе он будет. Если дама приехала на отдых без мужчины, то ей лучше не удаляться от туристических районов относительно безопасного Рио-де-Жанейро. Не рекомендуется в одиночку ездить по стране, посещать городские трущобы и нанимать бразильцев-лодочников для экскурсии по рекам. Женщины могут оказаться жертвами бандитов и потерять не только деньги и украшения, но и жизнь. В Бразилии изнасилование одинокой туристки — привычное дело, полиция даже не станет его расследовать, чтобы не ссориться с местными бандитами.

Одиноким туристкам посоветовали избегать пять мест на планете
pixabay.com  / 

Индия. Рай для любителей йоги и восточных практик. Дамы считают эту страну самой лучшей в мире для путешествий. Однако ожидания очень далеки от реальности — ездить по Индии довольно опасно даже в сопровождении мужчины. Индийцы горячо интересуются приезжими раскрепощенными барышнями, поэтому изнасилования в этой стране довольно часты.

«Полицейские даже оправдывают местных насильников, ведь это просто потребность в любви», — пишет издание «В Отпуск.ру».

В Индии существует и другая опасность помимо бандитов. Туристы вслед за местными рискуют окунуться в Ганг. Эта река полна бактерий, которые могут спровоцировать развитие различных заболеваний. Безопасным в этой стране можно условно считать штат Гоа, но даже там не рекомендуется гулять в темное время суток в одиночку.

Колумбия. Это не самая популярная у туристов страна. Там правят наркобароны, в джунглях прячутся вооруженные партизаны. Приезжих здесь не уважают, а женщин часто отправляют в притоны на развлечение местной банде. Относительно спокойно только на севере страны, где сконцентрировано большое количество зажиточных колумбийцев, которых охраняет полиция.

Одиноким туристкам посоветовали избегать пять мест на планете
Федеральное агентство новостей  / 

Мексика. В этом государстве похищение людей в порядке вещей. Особенно никто не будут искать белую туристку, которую скорее всего превратят в сексуальную рабыню. И даже это не самое страшное, что может случиться в Мексике — здесь вовсю процветает торговля органами. Туристкам не рекомендуют передвигаться по стране самостоятельно и выезжать за пределы курортов. Не следует ездить в одиночестве в такси, советуют бывалые путешественники. А еще в Мексике не стоит есть уличную еду — на жаре она быстро портится и может вызвать отравление.

Филиппины. В целом в этой стране вполне спокойно, следует избегать только одного острова, который называется Тави-Тави. Там живут в основном бандиты, которые промышляют грабежами, продажей наркотиков и изнасилованиями.

Бывалые путешественники рекомендуют выбирать безопасные места отдыха, откуда можно привезти только положительные впечатления. А запомнить их помогут красивые фотографии. Туристам составили топ-9 правил для эффектных фото из отпуска.

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