Жителям Нью-Йорка начнут платить за прививку от коронавируса

Нью-Йорк, 28 июля. Правительство крупнейшего города в США намерена платить гражданам по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии.

Власти Нью-Йорка уже не в первый раз вводят меры стимулирования горожан к вакцинации. Граждане смогут получить деньги уже после первой прививки от COVID-19. Нововведение вступит в силу с 30 июля.

Более 54% жителей Нью-Йорка уже завершили процедуру вакцинации от коронавируса. Один компонент препарата получили еще почти 5% горожан. Положительный результат теста на COVID-19 получили 2,1 млн человек в Нью-Йорке с начала 2021 года.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об «огромной личной выгоде» на фоне пандемии коронавируса. По его словам, правительство США получило огромный авторитет в обществе благодаря проделанной работе по борьбе с заболеванием.